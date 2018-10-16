В Большеигнатовском районе горела баня

В Большеигнатовском районе произошло возгорание бани.

16 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Большое Игнатово произошел пожар. Возле дома №5, который расположен по адресу – улица Пушкина, загорелась баня.

В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

О масштабах разрушений, нанесенных пожаром, пока что не сообщается.

Причина воспламенения бани в скором времени будет установлена специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республики Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru