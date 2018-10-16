В Большеигнатовском районе горела баня

В Большеигнатовском районе произошло возгорание бани.
16 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Большое Игнатово произошел пожар. Возле дома №5, который расположен по адресу – улица Пушкина, загорелась баня.
В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
О масштабах разрушений, нанесенных пожаром, пока что не сообщается.
Причина воспламенения бани в скором времени будет установлена специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республики Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru