В одной из колоний Мордовии выступили артисты музыкального театра

Артисты Государственного музыкального театра имени И. М. Яушева выступили в исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии.

Заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов исполнили песни на мордовском языке, современные хиты, а также композиции, которые были популярны несколько десятилетий назад.

Осужденные с восхищением приняли выступление артистов и отблагодарили их бурными аплодисментами.

Необходимо отметить, что артисты Государственного музыкального театра им. И. М. Яушева достаточно часто выступают в исправительных учреждениях Мордовии.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su