Саранские полицейские задержали парня, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего молодого человека, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

Вечером 15 октября возле дома, расположенного по адресу – улица Седова, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ по Мордовии задержали 27-летнего жителя поселка Луховка. В ходе личного досмотра молодого человека стражи порядка обнаружили и конфисковали 1,02 грамма синтетических наркотиков.

Парень сообщил, что приобрел запрещенное вещество в Интернете.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф