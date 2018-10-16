В Саранске главу почтового отделения осудили за кражу денег

В Саранске была осуждена 27-летняя начальница отделения связи филиала ФГУП «Почта России», похитившая вверенные ей денежные средства.

В декабре прошлого года 27-летняя осужденная, занимая должность начальника ОПС №11 Саранского почтамта, незаконно присвоила более 640 тыс. рублей. Данные денежные средства предназначались для выплаты пенсий. В период с января по конец февраля нынешнего года злоумышленница незаконно присвоила более 219 тыс. рублей, которые были получены в результате продажи товаров.

Преступница вносила в отчеты сведения, свидетельствующие о том, что указанные денежные средства были потрачены якобы по предназначению.

Решением Ленинского районного суда злоумышленница была приговорена к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru