Хорошие и недорогие пластиковые окна

Часто во время ремонта старого дома или не совсем новой квартиры их владельцы отказываются менять старые деревянные рамы. Причин они называют массу. Начиная от опасений, что помещение перестанет «дышать», заканчивая нежеланием тратиться на новые оконные рамы. Но нужно сказать, что все опасения и мифы про окна ПВХ, которые можно купить на сайте https://inokna.by, так и остаются разговорами неграмотных людей, ведь на самом деле, преимуществ у ПВХ окон масса.

Первое и самое главное достоинство таких окон – в их энергоэффективности. Такие окна не выпускают тепло из помещения и не дают холодному воздуху в него поступать. Такие окна при правильном монтаже не будут сквозить. Именно поэтому такие окна прекрасно справляются с теплосберегающими функциями.

Такие окна выгодно и ставить в городских квартирах. Они помогут защитить помещение от шума, потому можно смело сказать, что такие окна помогают сохранить здоровье людей, ведь они смогут после тяжелого рабочего дня полноценно отдыхать, а посторонние шумы не станут мешать их спокойному сну.

Также немаловажным преимуществом ПВХ окон можно назвать то, что за ними очень легко ухаживать достаточно просто протереть стекло мягкой тряпкой, и они станут как новые. Такие окна не надо ежегодно обновлять, снимать старую краску и красить заново. Одна рама с двойным или тройным стеклопакетом моется только с внутренней и внешней стороны, и ничего не препятствует проникновению света в ваше помещение.

Надо отметить и то, что сегодня ПВХ окна могут быть самого разнообразного дизайна. Рамы могут быть разного цвета и имитировать разные материалы. Например, сегодня достаточно часто заказывают ПВХ окна «под дерево». Достаточно распространены потолочные и арочные окна.

Такие окна очень прочные, так как для производства профиля используется свинец. Но не стоит бояться испарений этого металла. После проведённых исследований было доказано, что никакого вреда для здоровья такие окна не приносят. Кроме того, такой профиль точно соответствует всем гигиеническим нормам и отвечает международным стандартам безопасности. Именно поэтому такие окна ставятся не только в частных домах, но и больницах, школах и детских садах.