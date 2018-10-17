В Мордовии Land Rover выехал на встречку: двое пострадавших

Вечером 16 октября на 7-м километре трассы Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск произошло серьезное ДТП.

Водитель автомашины за рулем Land Rover выехал на встречную полосу и столкнулся с ЗАЗ SENS TF 698Р.

В результате столкновения водитель и пассажир ЗАЗ SENS получили травмы и были доставлены в больницу Ковылкина.

Водители трезвы. Проводится проверка в рамках возбужденного дела об административном нарушении. Известно, что у виновника аварии не была оформлена страховка.

Источник: Пропаганда ГИБДД РМ