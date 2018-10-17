В Ардатовском районе в ДТП пострадал мотоциклист

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист.

Инцидент произошел 16 октября. На 2-м километре дороги, которая пролегает между поселком Лесозавод и селом Луньга, водитель мотоцикла марки «Минск» не сумел справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

Мотоциклист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ардатовская МБ». В данный момент нет никакой информации о состоянии пострадавшего.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время занимаются выяснением причины данного ДТП.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф