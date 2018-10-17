В Саранске в результате пожара погиб мужчина

В Саранске произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

В ночь на 17 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома №17, который расположен по адресу – улица Федосеенко, произошел пожар. Огонь распространился на площади 5 квадратных метров.

Внутри квартиры спасатели обнаружили труп владельца жилья 1977 года рождения. Соседи утверждают, что мужчина злоупотреблял спиртным и много курил. За неуплату в квартире были отключены свет и газ. По предварительным данным, мужчина задохнулся.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru