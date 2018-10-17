В Ковылкинском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Ковылкинском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого был травмирован человек.
Указанное происшествие произошло вечером 16 октября недалеко от села Троицк. Не смогли разъехаться два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавшего участника ДТП отсутствует.
В ликвидации последствий столкновения автомобилей принимали участие представители МЧС.
Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину данного происшествия.
Источник: 13.mchs.gov.ru