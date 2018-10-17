В Мордовии полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.

13 октября полицейские получили сообщение о незаконной рубке 55 деревьев в лесополосе, которая расположена недалеко от села Мордовская Пишля. В кратчайшие сроки стражи порядка обнаружили спиленные деревья в прицепе трактора, находящегося на территории подворья местного жителя. В данный момент устанавливается причастность указанного гражданина к незаконной рубке деревьев.

Лесничеству был причинен ущерб, сумма которого составила более 500 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.

Источник: 13.мвд.рф