В Мордовии полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.
13 октября полицейские получили сообщение о незаконной рубке 55 деревьев в лесополосе, которая расположена недалеко от села Мордовская Пишля. В кратчайшие сроки стражи порядка обнаружили спиленные деревья в прицепе трактора, находящегося на территории подворья местного жителя. В данный момент устанавливается причастность указанного гражданина к незаконной рубке деревьев.
Лесничеству был причинен ущерб, сумма которого составила более 500 тыс. рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.
Источник: 13.мвд.рф