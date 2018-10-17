В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадала женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадала женщина.

Указанное происшествие произошло вечером 16 октября по адресу – улица Короленко. По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Пежо», нарушив правила движения, врезался в автомобиль марки «Тойота».

Телесные повреждения получила пассажирка «Тойоты». В данный момент нет никакой информации о состоянии женщины.

Виновник ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф