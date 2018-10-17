В Саранске разыскивается парень, подозреваемый в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают молодого человека, который подозревается в похищении мобильного телефона.

13 октября неизвестный молодой человек, приблизительный возраст которого составляет около 25 лет, на стадионе, который расположен по адресу – улица Волгоградская, похитил оставленный без присмотра мобильный телефон.

Все, кто что-либо знает о предполагаемом преступнике, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 89179986027,89997782435, 29-77-60 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф