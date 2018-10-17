Житель Краснослободского района подозревается в избиении своего знакомого

В Краснослободском районе местный житель подозревается в жестоком избиении своего знакомого.

Недавно полицейские получили сообщение о том, что в районную больницу был доставлен 35-летний житель одного из сел Краснослободского района, в ходе осмотра которого медики зафиксировали многочисленные травмы крайней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчину избил его односельчанин. Известно, что граждане уже достаточно давно имеют претензии друг к другу.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту. В отношении подозреваемого была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Источник: 13.мвд.рф