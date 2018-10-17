В Мордовии вступил в силу приговор суда в отношении мужчины, хранившего наркотики

В Мордовии вступил в законную силу судебный приговор в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

2 февраля нынешнего года 37-летний гражданин был задержан полицейскими возле дома №95, который расположен по адресу – улица Коммунистическая. В ходе личного досмотра мужчины стражи порядка обнаружили и конфисковали 1,07 гр. наркотиков.

Решением Ленинского районного суда города Саранска мужчина был приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор районного суда в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия по уголовным признала указанное постановление законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru