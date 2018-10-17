В Мордовии заключенные играют в КВН

В одной из исправительных колоний Мордовии прошла игра КВН.

Игра прошла в исправительной колонии №14. Осужденные продемонстрировали своё чувство юмора и находчивость в четырех конкурсах, среди которых приветствие, разминка, музыкальный конкурс и домашнее задание.

Членами жюри стали представители администрации исправительного учреждения.

Данное мероприятие было проведено в целях нравственно-эстетического воспитания осужденных и полного раскрытия их индивидуальных способностей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su