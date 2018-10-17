Прокуратура Теньгушевского района добилась погашения задолженности по зарплате

В Теньгушевском районе сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений трудового законодательства.

Сотрудники прокуратуры установили, что восемь работников ООО «Такушево» не получили заработную плату за июнь и июль нынешнего года. В итоге образовалась задолженность о зарплате в размере 146 тыс. рублей.

Кроме того, было установлено, что руководство ООО «Такушево» уклонялось от оформления трудовых договоров с шестью работниками.

В данный момент задолженность по зарплате полностью погашена.

Исполняющий обязанности директора ООО «Такушево» был оштрафован на 20 тыс. рублей.

Источник: prokrm.ru