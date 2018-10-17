Жительница Саранска пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в сокрытии денежных средств и уклонении от уплаты налогов.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в декабре прошлого года обвиняемая, занимая должность директора коммерческой организации, совершила сокрытие денежных средств в размере более 2,6 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов.

Помимо этого, в период с апреля по декабрь минувшего года обвиняемая, являясь руководителем ещё одной коммерческой организации, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 5,1 млн рублей.

В ходе расследования горожанка полностью возместила причиненный ущерб.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда города Саранска.

Источник: prokrm.ru