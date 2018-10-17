Хоккейная команда «Мордовия» одержала победу над ХК «Красноярские рыси»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 4:2 одержала победу над ХК «Красноярские рыси».

Игра прошла 16 октября в Саранске. Первый период завершился со счетом 0:0. Во втором периоде игроки мордовской команды отправили в ворота соперников три шайбы. Представители «Красноярских рысей» записали на свой счет одно очко. В третьем периоде команды отправили в ворота друг друга по одной шайбе.

В итоге игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Мордовии».

Стоит упомянуть, что первая игра между «Мордовией» и «Красноярскими рысями» состоялась 15 октября. Данный матч завершился со счетом 6:1 в пользу мордовской команды.

Источник: e-mordovia.ru