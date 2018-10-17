В Чамзинском районе осудили мужчину, похитившего женскую одежду

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, похитившего женскую одежду.

Поздним вечером 27 июля нынешнего года осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, решил навестить свою знакомую. Проходя мимо частного жилого дома, мужчина захотел зайти внутрь, дабы совершить кражу. В итоге гражданин похитил из чужого жилья несколько предметов женской одежды, общая стоимость которых составляет более 6,4 тыс. рублей.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

По информации пресс-службы Чамзинского районного суда.

Источник: chamzinsky.mor.sudrf.ru