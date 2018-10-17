Мордовские гимнасты с успехом выступили на соревнованиях «Сурская осень»

Гимнасты из Мордовии успешно выступили на всероссийских соревнованиях под названием «Сурская осень».

Указанные соревнования проходили в период с 13 по 15 октября в Пензе. Мордовию на данных соревнованиях представляли воспитанники ГБУ РМ «СШОР по спортивной гимнастике Л. Я. Аркаева».

Представители Мордовии смогли завоевать несколько медалей. Ксения Кузьмичева получила бронзовую медаль в вольных упражнениях, выступая по программе мастеров спорта. Екатерина Немова завоевала третье место в том же виде соревнований, выступая по программе кандидатов в мастера спорта.

В финале отдельных видов многоборья среди юношей Чавкин Семен завоевал три бронзовые медали. Напалков Андрей занял третье место в опорном прыжке. Картаев Никита завоевал серебряную медаль в упражнении на кольцах.

Источник: e-mordovia.ru