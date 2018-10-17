В Краснослободске загорелся жилой дом

В Краснослободске произошло возгорание жилого дома.

16 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на одной из улиц указанного города произошел пожар. Прибыв на место инцидента, спасатели обнаружили, что горит жилой дом.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Известно, что спасатели эвакуировали из горящего помещения одного человека.

Причина воспламенения жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru