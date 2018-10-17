Прокуратура Атяшевского района зафиксировала нарушения закона об обращениях граждан

В Атяшевском районе сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушения законодательства об обращениях граждан.

17 июля нынешнего года житель села Атяшево обратился в администрацию поселения с заявлением о принятии мер в отношении соседа, который складировал отходы на его земельном участке. Администрация не рассмотрела данное обращение.

В отношении главы Атяшевского сельского поселения было возбуждено дело об административном правонарушении. Также прокурор района внес главе указанного поселения представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru