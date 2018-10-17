В Саранске завершаются работы по благоустройству дворовых территорий

В Саранске подходят к концу работы по благоустройству дворовых территорий.

В Пролетарском районе работы по благоустройству в настоящее время полностью завершены на 19 дворовых территориях из 20. В одном из дворов работы затянулись по причине совместных работ с ОАО «СаранскТеплоТранс».

В Ленинском районе работы по благоустройству завершены во всех дворах. Кроме того, благодаря экономии средств был благоустроен двор дома №33, который расположен по адресу – улица Степана Разина.

В Октябрьском районе работы завершены на 14 дворовых территориях из 15. Один из дворов до сих пор не отремонтирован из-за того, что подрядчик, по его словам, не смог рассчитать свои силы.

Источник: adm-saransk.ru