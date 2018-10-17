В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушения в работе микрофинансовой организации

В Ковылкинском районе сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений законодательства о легализации доходов, которые были получены преступным путем.

Сотрудниками ведомства было установлено, что правила внутреннего контроля ООО «МКК «Сити Финанс Займ», осуществляющего микрофинансовую деятельность, не соответствуют требованиям действующего законодательства, а индивидуальным предпринимателем М., оказывающим посреднические услуги в процессе осуществления сделок купли-продажи недвижимости, такие правила не были разработаны вовсе.

Генеральный директор указанной микрофинансовой организации был привлечен к административной ответственности. Также дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru