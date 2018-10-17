В Саранске двое парней подозреваются в изнасиловании 17-летней девушки

В Саранске заключили под стражу двух парней, которые подозреваются в изнасиловании 17-летней девушки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 13 октября двое парней 17- и 18-летнего возраста употребляли спиртное в компании своей 17-летней знакомой. Во время попойки парни надругались над девушкой.

Пострадавшая рассказала о случившемся своей маме, которая сообщила об изнасиловании сотрудникам полиции.

В кратчайшие сроки парни были задержаны. Решением суда в отношении подозреваемых была избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками следственных органов было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девушки.

Источник: mordovia.sledcom.ru