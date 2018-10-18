В Саранске в результате ДТП погиб мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Указанный инцидент произошел вечером 17 октября на одном из участков Северного обхода. По предварительной информации, гражданин, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21053, во время совершения обгона не смог рассчитать безопасную дистанцию и врезался в легковушку марки ВАЗ-211340, двигавшуюся впереди. После этого первое транспортное средство вылетело на встречную полосу и въехало в грузовик марки «Урал».

От полученных телесных повреждений водитель ВАЗ-21053 скончался на месте аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Источник: гибдд.рф