В Торбеево горела баня

В Торбеево произошло возгорание бани.

В ночь на 18 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что возле дома №28, который расположен по адресу – улица Зеленая, воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 42 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пожарным удалось не допустить распространение пламени на расположенный поблизости жилой дом.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru