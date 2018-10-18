Мордовские полицейские разыскали мужчину, который 20 лет находился в розыске

Мордовские полицейские вместе с зарубежными коллегами установили местонахождение мужчины, который 20 лет находился в розыске.

20 лет назад на территории Ромодановского района Мордовии было совершено разбойное нападение. Двое участников данного преступления были задержаны по горячим следам. Ещё один злоумышленник скрылся от органов следствия и по этой причине был объявлен в розыск.

Спустя 20 лет третий участник указанного преступления был задержан в Узбекистане. Выяснилось, что за это время мужчина успел создать семью и в данный момент воспитывает двух детей.

В скором времени преступник будет доставлен в Россию.

Источник: 13.мвд.рф