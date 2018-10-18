В Мордовии водитель легковушки сбил велосипедистку

В Мордовии велосипедистка попала под колеса легкового автомобиля.

Происшествие произошло 17 октября на одном из участков дороги, которая соединяет Ельники и Новодевиченские Выселки. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», во время выезда на главную дорогу допустил наезд на велосипедистку.

Пострадавшая была доставлена в ближайшую больницу. В данный момент какая-либо информация о состоянии велосипедистки отсутствует.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту наезда легковушки на велосипедистку.

Источник: гибдд.рф