Саранские полицейские разыскивают парней, подозреваемых в краже 10 банок кофе

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух парней, которые подозреваются в краже 10 банок кофе из сетевого магазина.

По предварительной информации, днем 13 октября двое неизвестных парней похитили из сетевого магазина, который расположен по адресу – проспект 50 лет Октября, 10 банок кофе.

Приблизительный возраст разыскиваемых граждан составляет около 25 лет.

Все, кто что-либо знает о предполагаемых преступниках, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8-927-183-25-75 или 29-90-34.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф