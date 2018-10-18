В 2018 году в Саранске снизился уровень преступности

В нынешнем году в Саранске снизился уровень преступности.

С начала текущего года на территории Саранска было зарегистрировано 2652 преступления. Данный уровень преступности на 6,7% ниже тех показателей, которые были зафиксированы за аналогичный период минувшего года.

В период с января по сентябрь нынешнего года в Ленинском районе было зафиксировано 1001 преступление. В Октябрьском районе за отчетный период было совершено 905 противоправных действий. В Пролетарском районе за первые девять месяцев нынешнего года было зарегистрировано 746 преступлений.

По причине преступлений погибли 30 человек.

Источник: prokrm.ru