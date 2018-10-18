В Саранске неизвестная мошенница ограбила двух пенсионерок

В Саранске две пенсионерки стали жертвами неизвестной мошенницы.

Недавно в квартиру 79-летней пенсионерки проникла неизвестная гражданка, которая представилась сотрудницей газовой службы. Незнакомка якобы проверила на кухне исправность газовой плиты, а затем покинула жилище старушки. После ухода женщины пенсионерка обнаружила пропажу денежной суммы в размере 22 тыс. рублей.

Ещё одной жертвой неизвестной мошенницы стала 71-летняя гражданка. Данная пенсионерка лишилась 6 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по указанным фактам.

Источник: 13.мвд.рф