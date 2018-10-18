Житель Краснослободского района избил собутыльника во время ссоры

В Краснослободском районе было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

20 августа нынешнего года в селе Новое Зубарево Краснослободского района двое местных жителей 1970 и 1977 года рождения распивали алкогольные напитки. Попойка проходила в доме старшего участника застолья. В определенный момент собутыльники поссорились. Гость принялся оскорблять хозяина жилья. В ответ на это старший участник попойки ударил оппонента по голове черенком от лопаты.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости и внутричерепную гематому.

В кратчайшие сроки старший участник застолья был задержан. Мужчина не стал отрицать свою вину. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф