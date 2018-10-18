Саранские полицейские пресекли незаконную игровую деятельность организованной группы

В Саранске сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную игровую деятельность организованной группы.

В период с января по октябрь нынешнего года 31-летний житель Саранска, используя специальное оборудование, проводил азартные игры. В одном из помещений торгового павильона, расположенного по адресу – улица Титова, был оборудован игровой клуб. Также в незаконной деятельности принимали участие восемь жителей Мордовии, некоторые из которых ранее имели проблемы с законом. Клиентская база формировалась из числа знакомых или же так называемых проверенных лиц, склонных к азарту. 9 июня нынешнего года указанный клуб был закрыт.

Подозреваемые продолжили свою незаконную деятельность. 14 октября текущего года стражи порядка прекратили работу клуба, расположенного по адресу – улица Строительная.

По предварительным данным, ежедневный доход подпольных игровых клубов составлял от 5000 до 100000 рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту незаконной игровой деятельности.

Источник: 13.мвд.рф