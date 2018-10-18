Жителя Саранска осудили за преступления, которые он совершил 16 лет назад

В Саранске был осужден 48-летний местный житель, который совершил несколько преступлений 16 лет назад.

Весной 2002 года 48-летний горожанин, будучи участником одной из местных преступных группировок, из-за личной неприязни решил убить трех членов противоборствующей преступной группы.

17 мая 2002 года осужденный и его сообщники, находясь возле дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, несколько раз выстрелили из пистолетов в двух представителей противоборствующей преступной группы. Пострадавшие выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Утром 30 августа того же года на улице Гожувской сообщник осужденного расстрелял из автомата автомобиль, внутри которого находился участник враждебной преступной группы. В результате обстрела было повреждено транспортное средство, но человек, находившийся в нем, не пострадал.

Решением суда организатор указанных преступлений был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

Источник: prokrm.ru