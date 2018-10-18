В Мордовии пропала 87-летняя пенсионерка

В Мордовии 87-летняя пенсионерка ушла в лес и пропала без вести.

87-летняя Холодова Анна Ивановна, проживающая в Кадошкино, 15 октября ушла в лес. Обратно женщина не вернулась. На связь с родными и близкими пенсионерка не выходит.

Известно, что женщина была одета в удлиненную куртку оранжевого цвета, темно-синие резиновые сапоги и платок.

Рост старушки составляет 155 см. Телосложение худощавое, волосы седые, глаза серые.

Все, кто что-либо знает о текущем местонахождении разыскиваемой пенсионерки, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 89176908737 и 89093266006.

Источник: vk.com/la_saransk