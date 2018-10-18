В Саранске кроссовер врезался в автобус

В Саранске произошло ДТП с участием кроссовера и пассажирского автобуса.

Указанное происшествие было зафиксировано днем 17 октября на одном из перекрестков города. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем кроссовера, двигаясь по перекрестку, врезался в пассажирский автобус.

Удар был не очень сильным, поэтому транспортные средства не получили серьезных повреждений.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Точная причина инцидента устанавливается.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo