В Саранске приостановят работу бани №4

В Саранске будет приостановлена работа бани №4.

Не так давно муниципальное предприятие «Городские бани» получило от ОАО «СаранскТеплоТранс» письмо о том, что с 1 января следующего года цена за подачу пара в баню №4, которая расположена на ТЭЦ-2, будет увеличена в 20 раз и составит 1,8 млн рублей.

Мэр Саранска Петр Тултаев заявил, что городские власти не готовы выплачивать указанные суммы, по причине чего будет проведена реконструкция бани и построена своя котельная.

Также градоначальник заявил, что по указанным причинам с 1 января следующего года работа бани №4 будет приостановлена.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru