В Саранске благоустроят территорию гимназии №20

В Саранске на месте, где ранее незаконно располагались гаражи возле гимназии №20, будут проведены работы по благоустройству.

Мэр Саранск Петр Тултаев часто получает от горожан письма, связанные с вопросам, касающимися незаконного размещения гаражей и сараев. Некоторые жители города довольны тем, что указанные постройки постепенно ликвидируются, но есть и те, кто возмущен сносом данных строений.

Градоначальник считает, что незаконно размещенные постройки нужно сносить в обязательном порядке и уверяет, что на их месте не будут строиться торговые центры и многоэтажные жилые дома. К примеру, недавно со двора гимназии №20 начали вывозить незаконно установленные гаражи. На месте гаражей будут оборудованы детская площадка и парковочные места.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru