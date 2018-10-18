В Октябрьском районе Саранска были подведены итоги работы сельскохозяйственных предприятий за первые девять месяцев нынешнего года.

В нынешнем году сельскохозяйственные предприятия указанного района намолотили 17,8 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность зерновых в нынешнем году составляет 31,2 ц/га.

На корм скоту сельскохозяйственные предприятия заготовили 14,1 тыс. тонн силоса, 17,8 тыс. тонн сенажа и 2,2 тыс. тонн сена.

За первые девять месяцев текущего года производство мяса скота КРС и молока составило 347,1 тонны и 9,1 тыс. тонн соответственно.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru