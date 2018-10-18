Представители ГБУ РМ «СШОР по хоккею» приняли участие в обучающем семинаре

Тренеры ГБУ РМ «СШОР по хоккею» стали участниками обучающего семинара.

Федерация хоккея России не так давно организовала в Пензе семинар для тренеров. В данном семинаре приняли участие десять тренеров из Мордовии, которые работают в ГБУ РМ «СШОР по хоккею».

Главной целью данного семинара стало повышение квалификации тренеров.

После завершения семинара тренеры прошли аттестацию, по результатам которой им были присуждены национальные категории.

Федерацией хоккея России также было разработано практическое руководство для тренеров.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru