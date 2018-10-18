Пловец из Мордовии завоевал бронзовую медаль первенства ПФО

Мордовский пловец смог завоевать бронзовую медаль первенства ПФО.

16 октября в Саранске стартовали чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию. Завершатся данные соревнования 19 октября.

Представитель Мордовии Никита Евдокимов смог завоевать бронзовую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем среди юниоров возрастом от 17 до 18 лет. Мордовский спортсмен сумел преодолеть указанный отрезок за 16.02:69.

Тренером Никиты Евдокимова является Татьяна Николаевна Оксина.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru