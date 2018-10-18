Саранские полицейские задержали парня, подозреваемого в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в незаконном хранении синтетических наркотиков.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Фурманова, представители правоохранительных органов задержали жителя Саранска 1996 года рождения. В ходе личного досмотра молодого человека стражи порядка обнаружили и конфисковали 0,73 грамма синтетических наркотиков.

Парень сообщил, что приобрел наркотики в Интернете для собственного употребления.

Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной причине.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф