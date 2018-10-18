Пенсионерку из Саранска обманул неизвестный мошенник

В Саранске 70-летняя пенсионерка стала жертвой неизвестного интернет-мошенника.

Недавно 70-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный мужчина, который предложил ей зарегистрироваться на сайте, чтобы получать прибыль на валютном рынке. Пенсионерка зарегистрировалась на указанном сайте, создала биткоин-кошелек и перечислила на него более 521 тыс. рублей.

Спустя сутки пенсионерка обнаружила, что указанные денежные средства были выведены на другой биткоин-кошелек. После этого гражданка обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов и работники службы безопасности банка, приостановив транзакции и переводы денежных средств с биткоин-кошелька на расчетные счета других лиц, смогли вернуть пострадавшей около 500 тыс. рублей.

Источник: 13.мвд.рф