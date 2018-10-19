В Большеберезниковском районе по причине ДТП пострадали два человека

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого были травмированы два человека.

Указанный инцидент произошел днем 18 октября на 39-м километре дороги, которая пролегает между Саранском и Большими Березниками. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, не сумел справиться с управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru