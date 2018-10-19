В Мордовии разыскивается мужчина, страдающий психическим расстройством

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают страдающего психическим расстройством мужчину, который пропал без вести.

Фокин Олег Анатольевич 1963 года рождения, проживающий в селе Большие Березники, 26 сентября нынешнего года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что мужчина страдает психическим расстройством, по причине чего ему кажется, что за ним кто-то следит. Кроме того, гражданин время от времени слышит посторонние голоса.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится мужчина, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(83436)2-23-70, 8(83436)2-13-74 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф