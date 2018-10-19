В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
ДТП было зафиксировано ранним утром 18 октября на одном из участков дороги, пролегающей между Саранском и Ромоданово, недалеко от населенного пункта Владимировка. Не смогли разъехаться два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину столкновения автомобилей.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru