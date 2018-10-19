Мордовским заключенным присылают мобильные телефоны

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №7 во время досмотра посылки, которая поступила от жительницы Северной Осетии для осужденного к 10 годам лишения свободы, обнаружили и конфисковали мобильный телефон, который был спрятан в упаковке топленого масла.

В исправительной колонии №11 в ходе досмотра посылки, присланной осужденному к 6 годам лишения свободы, были обнаружены и изъяты мобильный телефон и сим-карта. Данную посылку прислала жительница Москвы.

В настоящее время по указанным фактам проводятся проверки.

Источник: 13.fsin.su