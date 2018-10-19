В Темникове сотрудники ГИБДД провели встречу со студентами медицинского колледжа

В Темникове сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу со студентами медицинского училища.

В ходе встречи со студентами указанного учебного заведения сотрудники Госавтоинспекции предоставили статистику дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине пьяных автомобилистов в период с января по сентябрь нынешнего года. Кроме того, студенты и педагоги узнали об административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Также сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости ношения светоотражателей.

В конце встречи был организован просмотр фильмов, посвященных безопасности дорожного движения.

Источник: 13.мвд.рф