В Мордовии сотрудники колонии стали участниками конкурса художественной самодеятельности

Сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности.

Программа указанного конкурса состояла из нескольких номинаций, среди которых эстрадный вокал, народный вокал, ансамбль и эстрадный танец.

Стоит отметить, что для подготовки и участия в рассматриваемом мероприятии были привлечены не только сотрудники упомянутого учреждения, но и их дети, а также ветераны УФСИН РФ по Мордовии.

Главной целью конкурса стало формирование творческой активности сотрудников ФСИН.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su